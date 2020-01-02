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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12326
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Тенгри под этой новостью бесстыдно пропускают комментарии следующего содержания:

2020-01-02 16:56:26 Антикоррупционер
*Комментарий на Тенгри удалён - удалю и я. Скрин не сделал - доказательств нет. *


Оралов Едиге+3 2020-01-02 17:08:35 Граждане, которые против переименовании Заткнитесь пожалуйста!! Это КАЗАХстан, следовательно все должно быть на казахском!! Наши предки умирали не для того чтобы их земли называли на чужом языке!! В Казахстане город Павлодар и Петропавловск бред какой то!! В России такое не допустили бы!! Всем мира и добра!! Қазақстан алға!!

Второй комментарий тоже удалён.
[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2020 - 19:12]

[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2020 - 21:09]
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§ drakon
Новый город появился в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18207
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я так и не понял

Теперь в области 2 Тобыла... :lol: :oops:
Повеселили, меня, старика.
После обеда... ;-)
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* yudjin
Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ага, встречали год в Затобольске, а похмеляются уже в ТобЫле. Видимо на то и подленький расчет был, за празднованиями не заметить
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8753
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ого. Выраженице.
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8753
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очко горит не у нас а у вас. Если че. Мы строили и жили с вами в мире и согласие. Получается вы лицимерили что ли? Мы вас считали друзьями а вы нам "очко горит"? Да уж... Модернизация образование что ли?
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§ таноми52
Новый город появился в Костанайской области
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1451
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Мы вас считали друзьями а вы нам "очко горит"? Да уж..



Сними розовые очки. Кроме форума НГ с жёсткой модерацией есть навалом сайтов со "свободой слова", где многие высказывания разуверят тебя в дружбе "друзей", как ты уже, разуверился, похоже, в слове "братья"
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§ Мишаня
Re: Новый город появился в Костанайской области
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 768
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.01.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Видимо на то и подленький расчет был, за празднованиями не заметить

Может хватит жить иллюзиями и искать подковырки, подлости. Ведь очевидно все. Люди работают. Не всем понравится, но решено уже. И будет так дальше. Конечно, можно и дальше продолжать искать врагов на форуме
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§ maxsaf
Re: Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где комментарии ЗА переименование Затобольска в Тобыл? :lol:
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§ Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12326
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
где комментарии ЗА переименование Затобольска в Тобыл?

На Tengrinews.kz есть.
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§ КГСПС
Новый город появился в Костанайской области
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 970
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.01.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

По моему область и район официально никто не переименовывал.
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§ maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На Tengrinews.kz есть

Ну с теми то все понятно. Хотелось бы услышать мнение местных. Тех, кто ЗА. Они вообще существуют? Сколько их в процентном соотношении? Или решение принималось где-то там, далеко?
:-)
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§ Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12326
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хотелось бы услышать мнение местных. Тех, кто ЗА. Они вообще существуют?

Существуют, конечно. Думаю, их меньшинство, но они более активны. Вернее, они "в фокусе". Надо власти пропихнуть идею - берём подневольного первого руководителя государственного предприятия - создаём "инициативу" с подписями таких же подневольных работников. Далее, на общественные слушания обязываем явиться работников ещё нескольких государственных предприятий, чтобы как можно больше мест было занято. Для содидности можно уделить внимание нескольким почётным пенсионерам, а потом попросить их прийти на слушания и высказать своё слово за инициативу. Ну а голосуют только депутаты - им сам бог велел в ногу с властью идти. Ну и процентов, думаю, 20 в действительности прониклись идеей и считают что это "избавление от оккупации".

С другой стороны, если поставлена цель увеличить процент казахского населения и, впоследствии, носителей казахского языка и культуры, - всё делается правильно. Или уезжай туда где будет комфортно, или принимай правила игры.
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§ maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
увеличить процент казахского населения

Для чего? :-)
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§ ACROS
Re: Новый город появился в Костанайской области
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.01.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город Касимов в самом центре России - в честь татарского царевича, то есть инородца. Это к тому что якобы в России такое не допустили бы. Оставим в сторону дежурные лозунги и дешёвых нац.патиков. Мне кажеться кто больше всего потеряет - это педагоги: сельские 25%. Затоболовку, пардон Тобыл - даже близко к городу отнести нельзя, обыкновенный сельско-провинциальный поселок городского типа. По аглицки это будет: таун, но не сити. ( таун - городишко)
Впрочем, в Казахстане со времен одиозного ЭКСПО стиль жизни: КАЗАТЬСЯ выгоднее чем БЫТЬ.
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§ Vit
Re: Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8753
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аксакал затобольска это мой дед. Его брат. Посмотрел фото на мероприятии, сидят 10 не кому неизвестных типов. Кто они такие? Непонятно. Я внук деда. Считаю этих,голосовальщиков что они мошенники, вруны, и лицимеры. Которые предоставили ложную инфу президенту. И нужно заводить уголовное дело на них.
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