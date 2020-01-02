Цитата: maxsaf:

Хотелось бы услышать мнение местных. Тех, кто ЗА. Они вообще существуют?

Существуют, конечно. Думаю, их меньшинство, но они более активны. Вернее, они "в фокусе". Надо власти пропихнуть идею - берём подневольного первого руководителя государственного предприятия - создаём "инициативу" с подписями таких же подневольных работников. Далее, на общественные слушания обязываем явиться работников ещё нескольких государственных предприятий, чтобы как можно больше мест было занято. Для содидности можно уделить внимание нескольким почётным пенсионерам, а потом попросить их прийти на слушания и высказать своё слово за инициативу. Ну а голосуют только депутаты - им сам бог велел в ногу с властью идти. Ну и процентов, думаю, 20 в действительности прониклись идеей и считают что это "избавление от оккупации".



С другой стороны, если поставлена цель увеличить процент казахского населения и, впоследствии, носителей казахского языка и культуры, - всё делается правильно. Или уезжай туда где будет комфортно, или принимай правила игры.