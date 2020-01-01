/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 492 из 493«1...490491492493»
§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18207
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
новое десятилетие начнётся в 2021-м.

В методичке - написано в 2020,
значит - в 2020... :lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там где кончается нуль, начинается, что то новое! :lol: :-o
С новым десятилетием! :-P
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Про печень незабывайте!Запустите не восстановите)

Восстанавливается, самостоятельно. Единственный орган, само регенерирующийся. Если здоровая конечно. ;-)
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12326
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.01.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Там где кончается нуль, начинается, что то новое! С новым десятилетием!

Хорошо. А самое первое десятилетие в какие годы было? 0-го года не было - с 1 по 10 годы - это было первое десятилетие. Второе началось с 11-го. Аналогично и здесь.
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
0-го года не было

вот ребёнок родился, ему 1-ый день всего. Какой ему год идёт? первый год. Когда он закончится ему будет один год, но пока только первый идёт :lol: ;-)
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18207
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
пока только первый идёт

Значит 0 лет ему... :lol: :oops:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Значит 0 лет ему...

Но его первое 10-ти летие :-P :lol: 8-)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 06:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем живым, с Новым Годом.
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12326
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе, бабушка, и Новый год:

Поселок Затобольск Костанайской области переименовали в Тобыл и сделали городом районного значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ак Орду. Такой Указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. "В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постанавляю: Отнести поселок Затобольск Костанайского района Костанайской области к категории городов районного значения. Переименовать поселок Затобольск в город Тобыл. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - сказано на сайте.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-pereimenoval-zatobolsk-387905/Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Поздравляю, Добринцофф - теперь ты горожанин. И документы с реквизитами нужно переделать!

[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2020 - 16:20]
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4576
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.01.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где канадский новый год?
Столь всего было заявлено
300 друзей,еды вагоны,светомузыка
танцульки до утра
:lol:
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ну вот спросил бы кто другой - я бы все рассказал, с подробным отчетом. А с вами общаться нет желания. :lol:
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8753
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ваще пора привыкнуть уже к капризами Лили. Так че там? Покажи, расскажи. Интересно же. Мне реально интересно. Думаю и форумчанам тоже. Бро.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ваще пора привыкнуть уже к капризами Лили

Пусть уж лучше она привыкает к игнору ))
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Покажи, расскажи. Интересно же. Мне реально интересно. Думаю и форумчанам тоже. Бро.

Шикарно все прошло, народу 31-го было не много, где то 120 чел, первая половина, кто хотели нг дома встретить - они 28 числа отгуляли. Лазеры не подвели, дыма было столько, что просили вентиляторы включать в перерывах. Музыка отличная, танцы до упаду, министр поздравил по видео, мэр лично пришел с нами новый год встретить. Ну наши мужики, как обычно, "наугощали" его, дети научили floss танцевать :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4576
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.01.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж,как будто мы слепые,а канадец-тифлокомментатор.
Фото показывай-сами ваше шикарно заценим.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 492 из 493«1...490491492493»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 0
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх