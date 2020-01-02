Victor Yang Новый город появился в Костанайской области #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12322

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:17 На Тенгри под этой новостью бесстыдно пропускают комментарии следующего содержания:



2020-01-02 16:56:26 Антикоррупционер

*Комментарий на Тенгри удалён - удалю и я. Скрин не сделал - доказательств нет. *





Оралов Едиге+3 2020-01-02 17:08:35 Граждане, которые против переименовании Заткнитесь пожалуйста!! Это КАЗАХстан, следовательно все должно быть на казахском!! Наши предки умирали не для того чтобы их земли называли на чужом языке!! В Казахстане город Павлодар и Петропавловск бред какой то!! В России такое не допустили бы!! Всем мира и добра!! Қазақстан алға!!



[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2020 - 19:12]