сайлау курманов Re: Итоги 2019 года: что сделал Касым-Жомарт Токаев на посту... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3374

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:05 что бы он там не переиначивал, есть впечатления он догоняет в делах своего предшественника, тем самым хочет заработать бонусы от электората, а тем временем большинству населения пофиг от этого, кажется мы заслуживаем большего, а именно своей доли из богатых ресурсов страны