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§ NG.kz
Итоги 2019 года: что сделал Касым-Жомарт Токаев на посту президента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С момента инаугурации второго президента Казахстана прошло полгода. Informburo.kz вспоминает, что сделал за это время Касым-Жомарт Токаев на посту президента.
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§ сайлау курманов
Re: Итоги 2019 года: что сделал Касым-Жомарт Токаев на посту...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3374
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.01.20 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что бы он там не переиначивал, есть впечатления он догоняет в делах своего предшественника, тем самым хочет заработать бонусы от электората, а тем временем большинству населения пофиг от этого, кажется мы заслуживаем большего, а именно своей доли из богатых ресурсов страны
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§ Vit
Re: Итоги 2019 года: что сделал Касым-Жомарт Токаев на посту...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8751
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итог 2020 года. Вы только что господин президент своим первым указом переименования отвернули от себя не один лям людей. Не дорожите ими? Ломаите страну и делите на разные нации.
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§ Добринцофф
Итоги 2019 года: что сделал Касым-Жомарт Токаев на посту президента
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6894
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.01.20 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он тут недавно предложил Алматы переименовать обратно в Алма-ата,прям порадовал я уж было подумал ну неужели разум победил,ан нет всё по старому.
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§ yudjin
Итоги 2019 года: что сделал Касым-Жомарт Токаев на посту президента
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

О чем я и писал, праздничное лицемерие начинается с елки, а заканчивается такими делами. Вот и думай, жить с лицемерием или среди своих?
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* drakon
Итоги 2019 года: что сделал Касым-Жомарт Токаев на посту президента
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18207
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
от себя не один лям людей.

Виталик, какие лямы?
5 человек в Тобыле,
3 в КОстанае, и Я.
Всего то 9 человек... :lol: :oops:
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