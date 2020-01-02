Сабыр Re: Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 290

Регистрация: 30.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:34 Дракоша, а приходит такое в голову потому-что уже так было. Посмотри в ютубе на эту тему. Володя даже в Лондоне достал Литвиненко и отравил, чтобы много не рассказывал про свою службу в ФСБ.