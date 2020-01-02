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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12322
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Тенгри под этой новостью бесстыдно пропускают комментарии следующего содержания:

2020-01-02 16:56:26 Антикоррупционер
*Комментарий на Тенгри удалён - удалю и я. Скрин не сделал - доказательств нет. *


Оралов Едиге+3 2020-01-02 17:08:35 Граждане, которые против переименовании Заткнитесь пожалуйста!! Это КАЗАХстан, следовательно все должно быть на казахском!! Наши предки умирали не для того чтобы их земли называли на чужом языке!! В Казахстане город Павлодар и Петропавловск бред какой то!! В России такое не допустили бы!! Всем мира и добра!! Қазақстан алға!!

[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2020 - 19:12]
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* drakon
Новый город появился в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18207
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я так и не понял

Теперь в области 2 Тобыла... :lol: :oops:
Повеселили, меня, старика.
После обеда... ;-)
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§ yudjin
Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ага, встречали год в Затобольске, а похмеляются уже в ТобЫле. Видимо на то и подленький расчет был, за празднованиями не заметить
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8751
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ого. Выраженице.
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8751
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очко горит не у нас а у вас. Если че. Мы строили и жили с вами в мире и согласие. Получается вы лицимерили что ли? Мы вас считали друзьями а вы нам "очко горит"? Да уж... Модернизация образование что ли?
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§ таноми52
Новый город появился в Костанайской области
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1451
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Мы вас считали друзьями а вы нам "очко горит"? Да уж..



Сними розовые очки. Кроме форума НГ с жёсткой модерацией есть навалом сайтов со "свободой слова", где многие высказывания разуверят тебя в дружбе "друзей", как ты уже, разуверился, похоже, в слове "братья"
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§ Мишаня
Re: Новый город появился в Костанайской области
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 768
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.01.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Видимо на то и подленький расчет был, за празднованиями не заметить

Может хватит жить иллюзиями и искать подковырки, подлости. Ведь очевидно все. Люди работают. Не всем понравится, но решено уже. И будет так дальше. Конечно, можно и дальше продолжать искать врагов на форуме
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§ maxsaf
Re: Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где комментарии ЗА переименование Затобольска в Тобыл? :lol:
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