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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ Vit
Re: Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8747
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А президент в курсе что в затобольске больше половины коренных жителей которые построили домики себе сами. По разному, у кого деды, у кого отцы.и что они не очень рады переименованию. Десять не понятных онамастов продвинули эту тему. Первое лицо не знает историю. Печально. Идёт на поводу онамастов-нациков.
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§ лимон
Re: Новый город появился в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.01.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
указы подписывают по выходным?
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§ yudjin
Re: Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6307
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Что это ты так опечалился, даже согласился уже никуда не ехать и меня отговаривать. Ну как тебе сюрпрайз от нового президента?
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8747
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Честно. Шок. Не ожидал. Думал он все таки не пойдёт на это. Печально.
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* drakon
Re: Новый город появился в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18202
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Думал он все таки не пойдёт на это.

Виталик, тебе то какая - печаль?... :lol: :oops: :-P
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* Victor Yang
Re: Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12320
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще в марте 2018 года местное сообщество проголосовало за переименование.

Как-то некорректно построена фраза. Не "сообщество", а местный представительный орган власти (Маслихат). Сообщество, если бы его слушали, могло проголосовать очень даже против.
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* arman_kst
Re: Новый город появился в Костанайской области
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город Затобольск 😄
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