Vit Re: Новый город появился в Костанайской области #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8747

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:18 А президент в курсе что в затобольске больше половины коренных жителей которые построили домики себе сами. По разному, у кого деды, у кого отцы.и что они не очень рады переименованию. Десять не понятных онамастов продвинули эту тему. Первое лицо не знает историю. Печально. Идёт на поводу онамастов-нациков.