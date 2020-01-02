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≡ Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 декабря, 1 января и 2 января из снеговых заносов на трассах Костанайской области спасатели эвакуировали 12 человек. Четверо из них оказались гражданами Таджикистана.
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§ Vit
Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8747
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просветите непросвещеного. Где эта жолдама? Забиваю в навигатор, нету. Онамасты как так? Почему нету в навигации.
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§ сайлау курманов
Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3374
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вы ехали по трассе костанай-астана, за аулеколем есть поселок дамбы, там дорога как бы разделяется прямо в астану, а направо в жолдама, амантугай, здесь налево в Аркалык, а направо в Амангельды, тургай. Как то так
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§ Vit
Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8747
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А понял. Если забить Таджикистан то ведёт через аркалык.значит там где то жолдама.
Вот мерс 210 илюстративное фото

В рф такое авто местные себе не могут позволить. Зато таджики могут. Россия щедрая душа.
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§ Серый волк
Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в...
Серый волк


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Сообщений: 10989
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.01.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думали горные таджики, что после одной большой цивилизованной страны въезжают в другую большую цивилизованную страну. И навигация не знала, что в акунамататах всё украдено ещё заранее и чистится будет только одна дорога. И та перед приездом большого бастыка. А он после нового года не ездит. :-)
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§ Vit
Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8747
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

У меня друг в Москве живёт. Из Таджикистана переехал. Там был дом, не смог продать. Вернее продал за символичную цену. Щас снимает кв. Работает на одной фирме где таджики тоже. Он нервный очень идя по цеху его гастеры обходят стороной. Как только пересекается, сразу за горло хватает . Не был нациком он. Жизнь так все поставила.
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§ лимон
Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понимаю, гнать авто не новое почти 4000 км зимой, зачем? отчаянные и бесстрашные, мерса-лупатого дешевле и ближе в Киргизии взять. да и по GPS как они хотели сократить? полями и степными дорогами зимой? через Уральск-Атырау-Узбекистан было б гораздо ближе.
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§ Vit
Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8747
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Откуда им знать как пользоваться jps. Людям которые первые большие деньги зароботали ехая на автобусе в рф.)
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§ лимон
Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.01.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Откуда им знать


вот и я о том же, они, видимо, не понимали что делают. из Москвы! Лупатого! своим ходом зимой 4000 км!!! в чём профит? они поди топлива сожгли по стоимости мерса этого :-)

[Исправлено: лимон, 02.01.2020 - 17:18]
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