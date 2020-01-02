Цитата: сайлау курманов:

попытки создать у нас в Рудном приют для животных по причине безразличия чиновников до сих пор не осуществляется. Но мы не сдаемся

И что чиновники должны сделать? Есть желание - регистрируйте общественное объединение, арендуйте помещение и помогайте. Спонсоров ищите, мотивируйте их рекламой. А "помощь" животным может быть во вред людям. Животное, как минимум, должно быть привито. Вряд ли речь идёт о такой помощи.