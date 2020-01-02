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§ NG.kz
Зачем високосному году еще один день?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давным-давно, когда Новый год уникально пах апельсинами и разогревшейся у батареи парового отопления сосной, казалось, что все беды, проблемы и неурядицы остаются в прошлом, а под треск парфюмированных свечей и звон бокалов мы вступаем в светлое, ничем не запятнанное будущее.
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§ сайлау курманов
Re: Зачем високосному году еще один день?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3374
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, кто помогает бездомным кошкам и собакам, также заслуживают общего внимания , таковыми у нас есть Валя Каралаш и Ольга Барыкина, попытки создать у нас в Рудном приют для животных по причине безразличия чиновников до сих пор не осуществляется. Но мы не сдаемся
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§ ElleR
Re: Зачем високосному году еще один день?
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 02.01.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Думаю, кто помогает бездомным кошкам и собакам, также заслуживают общего внимания Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37235


Анонинмность таких помощников - обычно благо, так как неадекватов хватает. "Лучше помогите детям больным \ немощным старикам\ бомжам" - стандартный ответ таких двуногих. И, по классике, такие типы обычно вообще никому не помогают, дальше трепа в комментариях дело не идет.
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§ Vit
Re: Зачем високосному году еще один день?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8747
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ElleR:

Точно знаю что Добринцофф стабильно помогает. Не афишируя себя. Извини друг, что сказал всем.
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* Victor Yang
Зачем високосному году еще один день?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12320
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
попытки создать у нас в Рудном приют для животных по причине безразличия чиновников до сих пор не осуществляется. Но мы не сдаемся

И что чиновники должны сделать? Есть желание - регистрируйте общественное объединение, арендуйте помещение и помогайте. Спонсоров ищите, мотивируйте их рекламой. А "помощь" животным может быть во вред людям. Животное, как минимум, должно быть привито. Вряд ли речь идёт о такой помощи.
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§ Vit
Re: Зачем високосному году еще один день?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8747
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дающим правильно бы знать, что содержание офиса, оплата труда «волонтеров» - все это за их счет.

Призывать этих дающих без смыслено. Они не когда в жизни не помогут в реальности, а лоханутся они любят. Они насыпят мелочь пьяному не задумываясь что на эти деньги лучше бы детям кг апельсинов купить бы. Дадут не понятно кому деньги на улице.
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