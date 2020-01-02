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§ NG.kz
Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при котором погибло 39 человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошел ровно год с момента взрыва жилой многоэтажки в Магнитогорске, унесшего жизни 39 человек. За весь прошедший 2019 случилось многое. Не было за год только одного — четких слов о причинах происшествия.
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§ Сабыр
Re: Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,сразу было понятно что это теракт. Вот только кто это сделал, будем надеятся что не сама власть.. В путинской России всё делается против своего народа.
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* drakon
Re: Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18202
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
будем надеятся что не сама власть..

Как такое то, людям в голову - приходит?... 8-) :-o
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§ Vit
Re: Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8747
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот. Юджин подумай хорошо. Ради детей своих. В рф не все так однозначно. Газ, теракт, маршрутки, непонятно. Возможна скоро война с Америкой.
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