Цитата: таноми52:

Я тоже, Кайрат, после мощной пьянки, разминаю мозги



Практически алкоголь не употреблял, только бокал шампанского и грамм 150 сухого вина. 31 декабря на традиционном пробеге "Карусель" участвовал, а уже в текущем году 1 января в 12 часов участвовал "Забеге обещаний", организованным впервые Сергеем Биркле и его помощниками. Бежали люди разных возрастов, чисто символически по самочувствию 2020 метров, два круга по километровой трассе и плюс 20 метров, после финиша забегание получается, было очень весело. На выданном специальном листке желаний, каждый участник писал своё обещание и прикреплял на уровне груди. Оказывается такие пробеги проводятся во многих странах 6 год, ну и до нас дошло благодаря энтузиастам.



Со слов организаторов "Забег обещаний"-это мероприятие для всех желающих: цели и задачи дать обещание, исполнить его, тем самым изменить свою жизнь.