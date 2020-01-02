Vit Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8740

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:44 Цитата: Серый волк:



У меня друг в Москве живёт. Из Таджикистана переехал. Там был дом, не смог продать. Вернее продал за символичную цену. Щас снимает кв. Работает на одной фирме где таджики тоже. Он нервный очень идя по цеху его гастеры обходят стороной. Как только пересекается, сразу за горло хватает . Не был нациком он. Жизнь так все поставила.