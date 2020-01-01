/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Yudjin: Праздничное лицемерие		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
§ NG.kz
Yudjin: Праздничное лицемерие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37670
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…
Читать новость

§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
появятся "фрики" которые будут утверждать что ёлка это зло,это все бесовщина и западная пропаганда!отмечать новый год надо 1 сентября,бей круши ломай) ну можем же мы такое представить?)



Не, не могу! Всё-таки цивилизация там подольше длится, и стране самоутверждаться в самобытности за счёт впадания в архаизмы нет необходимости :-)
Профайл

* drakon
Yudjin: Праздничное лицемерие
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18200
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не, не могу!

А я - могу себе представить.
И НГ будете отмечать в марте... :lol: :oops: :-o
Профайл

§ Kairat stayer
Yudjin: Праздничное лицемерие
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1609
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Будет ещё сложней в двадцать раз чем тут. Серого волка до сих пор трясёт. Хотя Дубна это не челяб.


Серый нас критикует, при этом у них не всё так радужно. У нас область сеет зерновые, крупный рогатый скот выращивает и.т.д. как говорится ближе к земле. Возьмем в целом в России в настоящее время порядка 8 миллионов голов коров, в 1917 году насчитывалось 17,3 млн голов, снижение поголовья более 2 раз. Ежегодно закупают говядины на 3 миллиарда долларов, дефицит молока составляет 30%, соответственно недостаточно сыров, сливочного масла и.т.д. закупают пальмовое масло для разбавления. При этом ежегодно продаёт зерно на 8 миллиардов долларов за рубеж, значит с комбикормами проблем нет, можно увеличить поголовье, спрос-же есть.

Данные по поголовью коров: https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-korov/

Для сравнения Аргентина производит говядины 3 млн. тон, Турция 1,7 млн. тон. Россия 1,3 млн. тон. Казахстан в 2018 году произвёл 270 550 тонн.
Профайл

§ таноми52
Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я сам уже стал задумываться, а стоит ли валить.



Ты так долго об этом размышляешь, что, действительно, не стоит. Уезжают люди убеждённые, готовые начать с нуля и не боящиеся трудностей.

[Исправлено: таноми52, 02.01.2020 - 12:48]
Профайл

§ Добринцофф
Yudjin: Праздничное лицемерие
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6891
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.01.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я - могу себе представить. И НГ будете отмечать в марте..

Летоисчесление то же своё будет?
Профайл

§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И НГ будете отмечать в марте...


Я, кажется, про Россию писала. Нет там таких диких тенденций
Профайл

* drakon
Yudjin: Праздничное лицемерие
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18200
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Летоисчесление то же своё будет?

Да, всё будет - своё.
Немного - подождите... :lol:
Профайл

* abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2393
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.01.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//, не могу! Всё-таки цивилизация там подольше длится, и стране самоутверждаться в самобытности за счёт впадания в архаизмы нет необходимости//



Ой ли) действительно?) ну тогда почитайте провославные сайты о новогодней ёлке как символе смерти)


https://golosislama.com/news.php?id=14003


И почему православным нельзя праздновать новый год 1 января?
https://3rm.info/main/31515-pochemu-pravoslavnye-ne-prazdnuyut-novyy-god.html


Тенденция?) лицемерие? Мракобесие?) Или просто рядовое мнение?)

Не буду делать поспешных выводов) я не Юджин...)
Профайл

§ таноми52
Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Данные по поголовью коров: https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-korov/ Для сравнения Аргентина производит говядины 3 млн. тон, Турция 1,7 млн. тон. Россия 1,3 млн. тон. Казахстан в 2018 году произвёл 270 550 тонн.



Я тоже, Кайрат, после мощной пьянки, разминаю мозги :lol: ;-)
Профайл

§ Vit
Yudjin: Праздничное лицемерие
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8740
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Знаю с десяток людей которые не думая уехали и не боялись трудности. И теперь сидят у разбитого корыта. Вернутся не могут и там не смогли. Хотя знаю у которых все получилось хорошо и умудрились бизнес организовать, хотя тут о таком только мечтали.
Профайл

§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну тогда почитайте провославные сайты о новогодней ёлке как символе смерти)



Почитала, на сайте ГолосИслама.RU. Подаётся как историческая справка о ёлке, а не какой-то призыв. Так что ссылка не корректная
Профайл

* abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2393
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//историческая справка о ёлке, а не какой-то призыв. Так что ссылка не корректная//



Это называется кликбейтная уловка) мнение выдвинуто в название статьи) как у Юджина про лицемерие)


Вторая ссылка?) Особенно окончание

Цитата-
"Празднование гражданского Нового года 1-го января по новому стилю должно быть неприемлемо для православных"

В этот день, когда безбожный и богоотступнический мир празднует свой Новый год


Как вам?) Тенденция или цивилизация не дошла?)
Профайл

§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Знаю с десяток людей которые не думая уехали и не боялись трудности.




И что? Не будут же вечно сидеть у корыта. Наверное, что-нибудь предпринимают. А жизнь - она полосатая: сегодня тёмная полоса, завтра - светлая. Здесь ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ - вернуться и закрепиться на исторической Родине. А детям и внукам это будет уже просто Родина. И никто тебя не будет "ассимилировать"(привет, Мишаня!)
Профайл

§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.01.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тенденция или цивилизация не дошла?)



У религии всегда есть расхождения со светской жизнью. Поэтому этот тормоз и бывает отделён от государства.
Профайл

* abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2393
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.01.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//-таки цивилизация там подольше длится, и стране самоутверждаться в самобытности за счёт впадания в архаизмы нет необходимости//


Цитата-//Я, кажется, про Россию писала. Нет там таких диких тенденций//


Цитата-//Поэтому этот тормоз и бывает отделён от государства.//

Но президента РФ постоянно показывают молящимся в этом "тормозе" и глава этого "тормоза" появляется на главном государственном канале с поздравлениями на рождество) значит характерно на таком высоком уровня как глава государства и медиакорпорации поощряют такие тенденции?)
Будем говорит что вы лицемерка теперь?) Нет не будем,пусть Юджин придет и вынесет свое решение ярлыковешателя)
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: abaika95, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 71
Пользователей: 3
Всего: 74

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх