Цитата: Vit:

Будет ещё сложней в двадцать раз чем тут. Серого волка до сих пор трясёт. Хотя Дубна это не челяб.



Серый нас критикует, при этом у них не всё так радужно. У нас область сеет зерновые, крупный рогатый скот выращивает и.т.д. как говорится ближе к земле. Возьмем в целом в России в настоящее время порядка 8 миллионов голов коров, в 1917 году насчитывалось 17,3 млн голов, снижение поголовья более 2 раз. Ежегодно закупают говядины на 3 миллиарда долларов, дефицит молока составляет 30%, соответственно недостаточно сыров, сливочного масла и.т.д. закупают пальмовое масло для разбавления. При этом ежегодно продаёт зерно на 8 миллиардов долларов за рубеж, значит с комбикормами проблем нет, можно увеличить поголовье, спрос-же есть.



Данные по поголовью коров: https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-korov/



Для сравнения Аргентина производит говядины 3 млн. тон, Турция 1,7 млн. тон. Россия 1,3 млн. тон. Казахстан в 2018 году произвёл 270 550 тонн.