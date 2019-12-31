Дорогие читатели "НГ"! Вот и подходит к концу 2019 год. Делитесь в этой ветке историями о том, каким он стал для вас. Размещайте фото и видео своих наряженных елок, селфи с мандаринами и веселых гуляний на улице. А пока - о программе этой ночи. Читать новость
3DO: Сорри, лень разбираться, как фото корректно вставлять) Ну суть в том, что... с Наступающим 2020!
Любой фотохостинг надежно хранящий загруженное фото и удобно дающий ссылку. Яндекс фото например не подходит. Жлобыс. Фото разместите, но ссылку годную больше не получите. Обитающие здесь юзают ресурс Радикал. Но разумнее будет с меньшим рекламным барахлом или вовсе без него. Например: https://ru.imgbb.com/ Сжать до нужного (не нуно грузить 4к) Загрузить. получить ссылку на полный размер. скопировать При вставке на форум оттяпать от ссылки всё лишнее. То есть остаться должно в теле сообщения от певой квадратной скобки img до закрывающей квадратной скобы img остальное удалить. При сноровке за 30 секунд от смартфона до НГ
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