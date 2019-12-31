Цитата: 3DO:

Сорри, лень разбираться, как фото корректно вставлять) Ну суть в том, что... с Наступающим 2020!

Любой фотохостинг надежно хранящий загруженное фото и удобно дающий ссылку.

Яндекс фото например не подходит. Жлобыс. Фото разместите, но ссылку годную больше не получите.

Обитающие здесь юзают ресурс Радикал. Но разумнее будет с меньшим рекламным барахлом или вовсе без него.

Например:

https://ru.imgbb.com/

Сжать до нужного (не нуно грузить 4к)

Загрузить.

получить ссылку на полный размер. скопировать

При вставке на форум оттяпать от ссылки всё лишнее.

То есть остаться должно в теле сообщения от певой квадратной скобки img до закрывающей квадратной скобы img

остальное удалить.

При сноровке за 30 секунд от смартфона до НГ



С новым годом!