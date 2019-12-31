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≡ Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрядчик, который занимался возведением ледового городка в Рудном, не выполнил работы в полном объеме. Теперь его ждёт судебное разбирательство, а недоделанный городок уже осваивают дети. Сам предприниматель с обвинениями акимата не согласен.
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§ ТанькО
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
ТанькО


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 10.06.10
Отправлено: 02.01.20 - 07:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Краше ничего не видела 😆
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