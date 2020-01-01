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§ NG.kz
Yudjin: Праздничное лицемерие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…
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§ Victor Yang
Yudjin: Праздничное лицемерие
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12316
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.01.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Если кто-то насадил чуждый праздник, почему бы от этого не избавиться, обретя независимость?

Действительно! На Руси в сентябре новый год праздновался до Петра.
Если бы хотели избавиться на правительственном уровне - не тратили бы столько средств на празднования. Подавляющее большинство населения РК празднует и приемлет этот праздник. А отдельные личности - это отдельные личности.
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§ таноми52
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.01.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Вас целенаправленно подводят к осознанному выбору: принять как есть и жить дружно и счастливо.



Действительно будем так жить?
Уверены, что останется так "как есть"?
Чем больше позволяется, тем больше требуют
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§ maxsaf
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.01.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы в Канаде отмечаем НГ в меньшинстве, поскольку ни один праздник не сравнится тут по размаху с Рождеством. Но тем не менее, праздник в этом году удался, все довольны, и никто нам ёлку не сломал :lol:
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§ ElleR
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 02.01.20 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да всем адекватным же ясно-понятно, кто это пишет и зачем)
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§ Серый волк
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10988
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.01.20 - 04:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, не может ещё ономастическая шиза против Нового года! :lol: :lol:
Степень деградации ещё не та! Прямоходящих ещё очень много. :-)
Ещё не все деревья сгрызли и улицы ещё не все переономщены!
Чтоб с новым годом бороться им ещё лет десять нуно деревья грызть и на кошках с улицами тренироваться. :lol:
Весной оттаят, назло людям пару улиц переименуют.
Ну может если раньше совсем приспичит - ёлку в темноте украдут! :lol:
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§ ТанькО
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
ТанькО


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 10.06.10
Отправлено: 02.01.20 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Yudjin, всё, всё до единого слова верно. К сожалению.
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§ Vit
Yudjin: Праздничное лицемерие
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8732
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юд ты скоро уезжаешь вроде на пмж. Боюсь ты будешь разочарован на новой родине. В рф не все так красочно как многие думают. А эти Ермеки и Азаматы они всегда были и 30 лет назад и сегодня. Много слишком внимание им уделяите. Самое главное что им не дают оружие, для этого работают кнб и полиция.

[Исправлено: Vit, 02.01.2020 - 08:22]
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