Серый волк Re: Yudjin: Праздничное лицемерие #19





(Пользователи) Сообщений: 10988

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 04:55 Не, не может ещё ономастическая шиза против Нового года!

Степень деградации ещё не та! Прямоходящих ещё очень много.

Ещё не все деревья сгрызли и улицы ещё не все переономщены!

Чтоб с новым годом бороться им ещё лет десять нуно деревья грызть и на кошках с улицами тренироваться.

Весной оттаят, назло людям пару улиц переименуют.

Ну может если раньше совсем приспичит - ёлку в темноте украдут!