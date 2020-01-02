Серый волк Re: От Петра Первого до Михаила Горбачева #2





(Пользователи) Сообщений: 10988

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 04:25 Горки каждый раз строились разные.

Иногда гигантские и добавлялась поменьше.

Город украшался буквально за три четыре дня до НГ. Постройка горки была событием.

И она каждый раз была разной.

В разных местах из разных материалов.

Из ледяных кубов.

Из горы снега облитого много раз водой.

Деревянные огромные, обшитые множеством раскрашенных фанерных листов.



Была горка и на Советской между старой двенадцатой и сквером

Была несколько лет в "Сказочном городке" Прямо с горы бабаёжкиного дома.

Была и на Ленина. Немного от Советской чуть ниже и катились по Ленина.

Была и на том месте где раньше стоял Ленин, когда он любезно освободил место и переехал шагать к обкому.



С постройкой огромной площади у кинотеатра Кустанай горка находилась и там по Повстанческой.

Между кинотеатром и интернатом.



Горки были разные. Иногда очень быстрые.

На них бесились, устраивали кучу-малу.

Съезжали толпой, валя всех, и нижним иногда приходилось несладко.

Иногда было очень весело.

Удивляюсь сейчас как там не было массовых травм.

Один раз вообще горку сделали не прямую, с загнутыми спусками.

Катались бешенно.

На чем придется. На картоне, на фанере. На собственном заду. Стоя на ногах самые рисковые, на спине поваленного врага.

Были о отважные девушки, кидавшиеся в кучу малу и съезжавшие вместе с пацанами уже потерявшими половину пуговиц пальто.



Горка это была целая жизнь!

