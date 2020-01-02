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§ NG.kz
От Петра Первого до Михаила Горбачева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 04:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда 1 января стало выходным днем? Какой руководитель СССР первым поздравил советский народ с Новым годом? Где кустанайцы отмечали этот праздник массовыми гуляньями? Ответы на вопросы, а также экскурс в историю и фото из личных архивов жителей Костаная - в этой статье.
Читать статью

§ Серый волк
Re: От Петра Первого до Михаила Горбачева
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10988
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.01.20 - 04:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивляет в статью затесавшееся описание что обсуждали в соборе.
Собор по воспоминаниям бабушек в те времена обходили стороной.
Приходить туда могли только несколько умалишенных, убогих и совсем диких.
Всё население было занято на производствах строительством светллого будущего.
Строителей молодого советского государства не интересовала религия.
Храмы закрывались чаще всего не указаниями, а элементарно из-за полного отсутствия приходящих и оставляющих деньги людей. "Пережиток царизма" никому был не нужен.
Молодая часть поголовно училась и состояла в комсомоле и появляться среди калек и старух в загнившем прошлом не могла по определению.

А вот кому точно было нужно записывать, что говорили в соборе полторы калеки, так это шпикам НКВД. Иного места для отработки их отчётов для палочек просто вообще не существовало. Скорее всего одно из этих вонючих донесений будущих подчиненных Берии и попало в архив, ибо пока собственных архивов у будущих гэбистов не было.
:-)

Гораздо интереснее было бы посмотреть на фото с новогодних городков во времена Бородина. Непременным атрибутом Новогоднего города были целые городки.
И не катки, а ЁЛКА и ГОРКА! Иногда ещё добавлялись ледяные лабиринты выпиленные из льда Тобола кубиками, или фанерные. Каждый год абсолютно разные.
Ёлки только настоящие огромные красавицы из леса, а не убогая китайская пластмасина, фальшивая как отчёт акима.

Горка даже пожалуй самое главное.
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§ Серый волк
Re: От Петра Первого до Михаила Горбачева
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10988
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.01.20 - 04:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горки каждый раз строились разные.
Иногда гигантские и добавлялась поменьше.
Город украшался буквально за три четыре дня до НГ. Постройка горки была событием.
И она каждый раз была разной.
В разных местах из разных материалов.
Из ледяных кубов.
Из горы снега облитого много раз водой.
Деревянные огромные, обшитые множеством раскрашенных фанерных листов.

Была горка и на Советской между старой двенадцатой и сквером
Была несколько лет в "Сказочном городке" Прямо с горы бабаёжкиного дома.
Была и на Ленина. Немного от Советской чуть ниже и катились по Ленина.
Была и на том месте где раньше стоял Ленин, когда он любезно освободил место и переехал шагать к обкому.

С постройкой огромной площади у кинотеатра Кустанай горка находилась и там по Повстанческой.
Между кинотеатром и интернатом.

Горки были разные. Иногда очень быстрые.
На них бесились, устраивали кучу-малу.
Съезжали толпой, валя всех, и нижним иногда приходилось несладко.
Иногда было очень весело.
Удивляюсь сейчас как там не было массовых травм.
Один раз вообще горку сделали не прямую, с загнутыми спусками.
Катались бешенно.
На чем придется. На картоне, на фанере. На собственном заду. Стоя на ногах самые рисковые, на спине поваленного врага.
Были о отважные девушки, кидавшиеся в кучу малу и съезжавшие вместе с пацанами уже потерявшими половину пуговиц пальто.

Горка это была целая жизнь!
:lol:
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