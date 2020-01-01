Цитата: Мишаня:

Если кто-то насадил чуждый праздник, почему бы от этого не избавиться, обретя независимость?

Действительно! На Руси в сентябре новый год праздновался до Петра.

Если бы хотели избавиться на правительственном уровне - не тратили бы столько средств на празднования. Подавляющее большинство населения РК празднует и приемлет этот праздник. А отдельные личности - это отдельные личности.