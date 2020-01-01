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§ NG.kz
Yudjin: Праздничное лицемерие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37665
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…
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§ abaika95
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2388
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин обиделся что его в комментах за..и) ну ниче бывает)
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§ elektron
Yudjin: Праздничное лицемерие
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Юджин обиделся что его в комментах за..и) ну ниче бывает)

Вы статью не правильно поняли! :lol:
в ней как раз, об этих самых, типа ущербных, речь! :lol:

[Исправлено: elektron, 01.01.2020 - 09:20]
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§ Мишаня
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 01.01.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждая нация имеет право на исконные традиции. Если кто-то насадил чуждый праздник, почему бы от этого не избавиться, обретя независимость? Казахский народ праздновал новый год весной. К этому и надо идти, всему единому народу. Не дожидаясь указок сверху. И новому, молодому поколению, которым чуждо и непонятно прошлое "совка" это под силу. Все меняется в этой жизни. Хочется это кому-то, или нет.
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§ elektron
Yudjin: Праздничное лицемерие
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Всё почти, но только почти так. Казахстан многонациональная страна.Цитата:
Мишаня:
Казахский народ праздновал новый год весной.

И никто же против???.
Нужно просто уважать традиции и с тобой живущих соседей. И всё!
А про 86-ой год вообще молчу, большинства тех "патриотов" тогда ещё или не было, или малыми ещё были.
Взрослый разумный хомосапиенс, пройдёт мимо. 8-)

[Исправлено: elektron, 01.01.2020 - 12:01]
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§ drakon
Yudjin: Праздничное лицемерие
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18197
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Казахский народ праздновал новый год весной. К этому и надо идти,

А можно и 2 раза. 1 января и 1 марта.
Мало выходных, в Казахстане... :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3371
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.01.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то из депутатов предложил отменить празднование нового года, предлагаю сие персоне вручить серебряную калошу
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§ yudjin
Yudjin: Праздничное лицемерие
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6306
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
К этому и надо идти, всему единому народу.

Да вот закавыка, что минимум у трети населения Казахстана, пока еще миллионов пяти, сегодняшний новый год тоже исконный на протяжении 320 лет. И почему им должны насаждать другой? Или с традициями таких же как Мишаня полноценных граждан Казахстана можно уже не считаться, а только облагать налогами, которые должны идти в том числе только на рухнаму и другой новый год?
А вообще беда наших "патриотов" в том, что они не в состоянии понять, что могут существовать традиции разных граждан совместно... Они только и могут противопоставлять, принижать, вычеркивать... будь то названия городов, сел и улиц, будь то русский язык... теперь и до праздника добрались. Который, больше чем русский, больше чем советский, он стал вне границ во всём мире, но только не у лицемерящих Мишанях.
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§ yudjin
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6306
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
azamat.azamat.m: не наш праздник не наш новый год объявляю флешмоб на уничтожение этих елок

...и судя по известным мне фактам, 2 случая исчезновения ёлок есть: Абая 10 и 9 микр, дом 15.
Ну радость ворюгам они может и принесут, но счастья в новом году вряд ли...
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§ Мишаня
Yudjin: Праздничное лицемерие
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 01.01.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
вообще беда наших "патриотов" в том, что они не в состоянии понять, что могут существовать традиции разных граждан совместно

Не надо считать себя умнее других. Все все прекрасно понимают. Вы живёте в Казахстане. Есть коренной народ. Он хочет что-то изменить. И изменит. А те, кто имеют что-то против есть два пути. Ассимилироваться или уехать. Есть третий путь, кардинальный. Но думаю, его не хочет никто
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§ Мишаня
Yudjin: Праздничное лицемерие
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 01.01.20 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
только не у лицемерящих Мишанях.

А вот ярлыки вешать не надо. Мозгов для ярлыков много не надо. Я бы сказал - совсем не надо.
Вас целенаправленно подводят к осознанному выбору: принять как есть и жить дружно и счастливо. Или соблюдать традиции, богатство языка на исторической родине.
Судя по приведенным примерам переименования, вытеснения традиций (да хотя бы и попыток) и дальнейшей политики большинство некоренного населения все устраивает. Разве не так?
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§ Мишаня
Yudjin: Праздничное лицемерие
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 01.01.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А про 86-ой год вообще молчу, большинства тех "патриотов" тогда ещё или не было, или малыми ещё были.

Можно бесконечно долго искать корни событий, предпосылки и факты.
Представителям коренной нации не понравилось назначение русского во главе республики. И это был нонсенс, ведь в каждой республики был свой, национальный кадр. А тут, нате вам Колбина. Никого не оправдываю, но ветер перемен уже был. Спасибо Горби
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§ yudjin
Yudjin: Праздничное лицемерие
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6306
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Вас целенаправленно подводят к осознанному выбору: принять как есть и жить дружно и счастливо.

Цитата:
Мишаня:
Вы живёте в Казахстане. Есть коренной народ. Он хочет что-то изменить. И изменит. А те, кто имеют что-то против есть два пути.

о как, лицемерие и двойные стандарты так и прут.
Одни значит должны под кого-то подстраиваться, а другие не хотят учитывать традиции таких же граждан страны. Замечательно. Всё с вами ясно.

А я хочу соблюдать традиции своего народа живя в третьем поколении на этой земле, поэтому и делаю... и новый год, и Масленицу. Что запретишь?
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§ elektron
Yudjin: Праздничное лицемерие
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А тут, нате вам Колбина

А Рыжков, национальный кадр? Конечно можно бесконечно долго искать, чёрную кошку в тёмной комнате.
Но это было больше не волеизъявление, а репетиция ,что удалась в другой республике.
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§ elektron
Yudjin: Праздничное лицемерие
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
И это был нонсенс, ведь в каждой республики был свой, национальный кадр

И где это нонсенс? Сталин во главе всего СССР тоже нонсенс? Вот жеш как.
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