Цитата: Мишаня:

К этому и надо идти, всему единому народу.

Да вот закавыка, что минимум у трети населения Казахстана, пока еще миллионов пяти, сегодняшний новый год тоже исконный на протяжении 320 лет. И почему им должны насаждать другой? Или с традициями таких же как Мишаня полноценных граждан Казахстана можно уже не считаться, а только облагать налогами, которые должны идти в том числе только на рухнаму и другой новый год?

А вообще беда наших "патриотов" в том, что они не в состоянии понять, что могут существовать традиции разных граждан совместно... Они только и могут противопоставлять, принижать, вычеркивать... будь то названия городов, сел и улиц, будь то русский язык... теперь и до праздника добрались. Который, больше чем русский, больше чем советский, он стал вне границ во всём мире, но только не у лицемерящих Мишанях.