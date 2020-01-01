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§ NG.kz
Yudjin: Праздничное лицемерие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…
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§ abaika95
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2388
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин обиделся что его в комментах за..и) ну ниче бывает)
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§ elektron
Yudjin: Праздничное лицемерие
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Юджин обиделся что его в комментах за..и) ну ниче бывает)

Вы статью не правильно поняли! :lol:
в ней как раз, об этих самых, типа ущербных, речь! :lol:

[Исправлено: elektron, 01.01.2020 - 09:20]
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§ Мишаня
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 01.01.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждая нация имеет право на исконные традиции. Если кто-то насадил чуждый праздник, почему бы от этого не избавиться, обретя независимость? Казахский народ праздновал новый год весной. К этому и надо идти, всему единому народу. Не дожидаясь указок сверху. И новому, молодому поколению, которым чуждо и непонятно прошлое "совка" это под силу. Все меняется в этой жизни. Хочется это кому-то, или нет.
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§ elektron
Yudjin: Праздничное лицемерие
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Всё почти, но только почти так. Казахстан многонациональная страна.Цитата:
Мишаня:
Казахский народ праздновал новый год весной.

И никто же против???.
Нужно просто уважать традиции и с тобой живущих соседей. И всё!
А про 86-ой год вообще молчу, большинства тех "патриотов" тогда ещё или не было, или малыми ещё были.
Взрослый разумный хомосапиенс, пройдёт мимо. 8-)

[Исправлено: elektron, 01.01.2020 - 12:01]
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