elektron Yudjin: Праздничное лицемерие #4





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:59 Цитата: Мишаня:



Всё почти, но только почти так. Казахстан многонациональная страна.Цитата: Мишаня:

Казахский народ праздновал новый год весной.

И никто же против???.

Нужно просто уважать традиции и с тобой живущих соседей. И всё!

А про 86-ой год вообще молчу, большинства тех "патриотов" тогда ещё или не было, или малыми ещё были.

Взрослый разумный хомосапиенс, пройдёт мимо.



[Исправлено: elektron, 01.01.2020 - 12:01]