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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18194
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
новое десятилетие начнётся в 2021-м.

В методичке - написано в 2020,
значит - в 2020... :lol:
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там где кончается нуль, начинается, что то новое! :lol: :-o
С новым десятилетием! :-P
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Про печень незабывайте!Запустите не восстановите)

Восстанавливается, самостоятельно. Единственный орган, само регенерирующийся. Если здоровая конечно. ;-)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12315
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.01.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Там где кончается нуль, начинается, что то новое! С новым десятилетием!

Хорошо. А самое первое десятилетие в какие годы было? 0-го года не было - с 1 по 10 годы - это было первое десятилетие. Второе началось с 11-го. Аналогично и здесь.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
0-го года не было

вот ребёнок родился, ему 1-ый день всего. Какой ему год идёт? первый год. Когда он закончится ему будет один год, но пока только первый идёт :lol: ;-)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18194
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
пока только первый идёт

Значит 0 лет ему... :lol: :oops:
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Значит 0 лет ему...

Но его первое 10-ти летие :-P :lol: 8-)
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