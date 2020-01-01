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§ NG.kz
Метель не помешала костанайцам насладиться новогодним салютом
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ветер, снег, метель, казалось бы, способны потушить энтузиазм любителей потусоваться у главной елки Костаная. Но - не тут то было. Самые смелые посмотрели концерт, потусовались и на фейерверк посмотрели. Видео тут.
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§ arman_kst
Re: Метель не помешала костанайцам насладиться новогодним...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.01.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я спать лег в 00.00. Скучно было.
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§ сайлау курманов
Re: Метель не помешала костанайцам насладиться новогодним...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3369
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.01.20 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя собака очень боится фейерверков, хотел от ночной трапезы костей накидать, беш был обалденный, много жирных кусочков несьеденых, так и не вылез из конуры, видимо когда то попал на отстрел и не прошел шок оттуда
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