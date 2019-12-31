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§ NG.kz
Как костанайцы встречают Новый год?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие читатели "НГ"! Вот и подходит к концу 2019 год. Делитесь в этой ветке историями о том, каким он стал для вас. Размещайте фото и видео своих наряженных елок, селфи с мандаринами и веселых гуляний на улице. А пока - о программе этой ночи.
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§ Серый волк
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10985
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.01.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех форумчан, читателей и журналистов с НГ перемещающемся по часовым поясам планеты!
:-)

Маска если что из Африки настоящая, заколдованная!
:lol:

Цитата:
Vit:
Автор можно сюда кидать фото, не домашнее.?

Ой!
Ну ладно!


Никольская. Славяно-греко-латинская академия... :-)
https://www.youtube.com/watch?v=kbS5BOP3VcM
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§ Серый волк
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10985
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.01.20 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Сорри, лень разбираться, как фото корректно вставлять) Ну суть в том, что... с Наступающим 2020!

Любой фотохостинг надежно хранящий загруженное фото и удобно дающий ссылку.
Яндекс фото например не подходит. Жлобыс. Фото разместите, но ссылку годную больше не получите.
Обитающие здесь юзают ресурс Радикал. Но разумнее будет с меньшим рекламным барахлом или вовсе без него.
Например:
https://ru.imgbb.com/
Сжать до нужного (не нуно грузить 4к)
Загрузить.
получить ссылку на полный размер. скопировать
При вставке на форум оттяпать от ссылки всё лишнее.
То есть остаться должно в теле сообщения от певой квадратной скобки img до закрывающей квадратной скобы img
остальное удалить.
При сноровке за 30 секунд от смартфона до НГ

С новым годом!
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§ Серый волк
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10985
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.01.20 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бумажек с печатями на трамвай от акунаматата у меня нет, но для кустанайцев в Москве всю ночь ходит весь общественный транспорт.
БЕСПЛАТНО! :-)
Метро, автобусы, электробусы, трамваи, МЦК, итд, (кроме МЦД)
МЦД до трёх утра.
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§ yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.20 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет из 2020 года! Метель, традициям не помеха!
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