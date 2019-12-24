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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4674
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
если исходить от религии, то я больше Люцифер наверное.

Понятно, ни праздников, ни выходных )))
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нет, я Лютеранин... Мартина Лютера - знаешь?Он основал нашу Веру.Протестантскую...500 лет назад...//


Лично Лютера не знаю,не пили вместе а так да изучал его движение)

И основатели вашей веры это апостолы ученики Иисуса а Лютер просто обосновал веру в него без пышных обрядов и без поклоненения папе)
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так поздравляю всех с рождественским сочельником!!! По западно-католической традиции)

Счастливого рождества и нового года)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4574
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.12.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть сбудутся мечты в Рождественский сочельник!Поздравляю!
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон похоже не может поднять голову от подушки
после буйной ночи.
кокосовый жир и стружка сделали свое дело.
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


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Сообщений: 654
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.12.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракон похоже не может поднять голову от подушки после буйной ночи.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18189
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это просто - название Улицы.

Знакомая здесь - живёт... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18189
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице, -2 градуса.Снега - нету.

И в этом году - не ожидается... :lol: :oops: :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18189
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol: :oops: :-P ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18189
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

С Праздником, Товарищи!!!
:lol: :oops: :-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18189
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник в КОстанае?

А может в Области?... :lol: :oops: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18189
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа,Товарищи, Друзья!

С Новым Годом!!!... :lol: :oops:
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Ответить Новый топик
Страница 209 из 209«1...207208209
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