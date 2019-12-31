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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Вицин поет по телику,под гитару -
меня засосала опасная трясина...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дракон так и не поздравил...
Ждет когда в ольвье все будут лежать..
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Миронов - ой ес бичелл..
Бриллиантовая рука.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о,какие новости с тур де ски..
Первым стал Сергей Устюгов, прошедший дистанцию с результатом 31.02,5. На втором месте Иван Якимушкин, уступивший победителю 22,6 секунд. Третьим оказался Александр Большунов, отставший от Устюгова на 29 секунд. Артем Мальцев занял шестое место, Артем Мельниченко — седьмое. Десятый результат у Дениса Спицова.
Клебо - 17 место.
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 31.12.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех читателей "Нашей Газеты" и всех костанайцев с наступающим Новым Годом!! Здоровья, счастья, удачи и большого хлеба !!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2385
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с приближающимся.... Местных,понаехавших,поуховших,редакцию и Георгия Г. с новым 10-летием)


Весёлой ночи и пусть у всех у нас будет в жизни по меньше негатива)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.12.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.12.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с наступающим, удачи и счастья в Новом 2020 Году! :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия U-20 - Германия U-20: 31 декабря 2019
6-1

с новым годом.
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Ответить Новый топик
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