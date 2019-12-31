NG.kz Как костанайцы встречают Новый год?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37661

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:51 Дорогие читатели "НГ"! Вот и подходит к концу 2019 год. Делитесь в этой ветке историями о том, каким он стал для вас. Размещайте фото и видео своих наряженных елок, селфи с мандаринами и веселых гуляний на улице. А пока - о программе этой ночи.

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