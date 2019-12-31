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§ NG.kz
Как костанайцы встречают Новый год?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие читатели "НГ"! Вот и подходит к концу 2019 год. Делитесь в этой ветке историями о том, каким он стал для вас. Размещайте фото и видео своих наряженных елок, селфи с мандаринами и веселых гуляний на улице. А пока - о программе этой ночи.
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§ yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6302
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Счастливого Нового года!

Спасибо, дорогая редакция. И вас с наступающим!
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§ electro
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 31.12.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А 27 кому не угодил? ((((
:-x :-x :-x :-x
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§ yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6302
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Размещайте фото и видео своих наряженных елок

У меня под ёлкой... советские но забронзовевшие фигуры и тот самый олимпийский мишка... которому исполнится в новом году 40 лет:


Детали:
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§ Vit
Как костанайцы встречают Новый год?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8727
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор можно сюда кидать фото, не домашнее.?
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§ Добринцофф
Как костанайцы встречают Новый год?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6890
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.12.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
У меня под ёлкой... советские но забронзовевшие фигуры

Не удивлюсь если у Юджина найдется настоящий пионерский горн с флагом. :-)
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* alex_60
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6711
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В 01.00 костанайцев порадует традиционное новогоднее музыкально-пиротехническое шоу. А после него начнется часовой концерт «Новогодний серпантин», где прозвучат любимые новогодние хиты.//

ну не знаю.как это весело. и кому. и зачем вообще это.
даже будучи студентом в Свердловске, в общаге праздновали до утра, и потом...
но не шорохались по улицам. ночью.
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* alex_60
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6711
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
настоящий пионерский горн с флагом.


у меня в гараже висит красный тряпичный- ударник коммунистического труда.
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* alex_60
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6711
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///В 01.00 костанайцев порадует традиционное новогоднее музыкально-пиротехническое шоу. А после него начнется часовой концерт «Новогодний серпантин», где прозвучат любимые новогодние хиты.//
вот представляю, слушают хиты. танцы до упаду.
все трезвые. с собой ничего нет.
так весело.
ужас.
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* alex_60
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6711
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что такое любимые новогодние хиты.
список есть?
хотелось бы его посмотреть.
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§ yudjin
Как костанайцы встречают Новый год?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6302
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не удивлюсь если у Юджина найдется настоящий пионерский горн с флагом.

горна нет, а флаг, который я спионерил в 1990-м году в лагере "Арман" есть
и галстук тоже есть, причем который носил до 1992-года.
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§ yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6302
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот и подходит к концу 2019 год.

Играми, танцами и катанием провожали старый год:
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