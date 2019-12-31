Серый волк Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес... #10





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 16:58 Таланты! Исключительные таланты в Рудном!

Так обстряпать дельце с специально найденным подрядчиком, чтоб и жителей противных не хотящих околёсиваться кинуть и десять лимончиков потерянных на проколе с колесом прямо к новому году отжать!



Все прекрасно знают как выигрываются эти тендеры нужными людьми.





Это вам не грызущие по ночам пеньки деревьев мелкие костанайские жулики!

Это птицы большого колеса бюджетных талантов!



Там просто обязана быть норка в дебрях бюджетных колыханий, и дырка этими деньгами попользоваться.



С Новым годом вас, рудничане!

С новыми нандеждами!

