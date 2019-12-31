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≡ Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрядчик, который занимался возведением ледового городка в Рудном, не выполнил работы в полном объеме. Теперь его ждёт судебное разбирательство, а недоделанный городок уже осваивают дети. Сам предприниматель с обвинениями акимата не согласен.
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§ сайлау курманов
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3368
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.12.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За десять лямов тут можно такое наворотить,
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* alex_60
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6703
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще какой то идиотизм.
Горку в Рудном строит человек из Караганды.
Местные не в силах, высокие технологии.
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* electro
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 31.12.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рубим, рубим бабло
:lol: :lol:
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§ abaika95
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2384
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Горку в Рудном строит человек из Караганды//



Ахиллесова пята наших госзакупок) выигрывает тот кто меньше цену даёт) но все мы знаем что меньше цена,хуже качество) в этом и проблема...
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* alex_60
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6703
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что жкх города не может построить
Без тендеров?
Кто то же там мусор подметает, ну вписали бы заодно.

[Исправлено: alex_60, 31.12.2019 - 15:32]
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§ abaika95
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2384
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кто то же там мусор подметает, ну вписали бы заодно.//



Нельзя несколько операций в один госзакуп вписать) это кстати большая проблема) может случится что в Шымкенте к новому году будет работать фирма из Петропавловска и наоборот)
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§ olegggon
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
olegggon


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Сообщений: 1054
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 31.12.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скульптуры классные - артхаус, понятные только автору🤪
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§ abaika95
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2384
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//артхаус, понятные только автору🤪//




Современное искусство Гугенхайма никто не отменял)) в Европе любят)
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§ Сабыр
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
Сабыр


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Сообщений: 288
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже эти баймуханы перестанут лезть не в свои области! Лишь бы выиграть! Потом приезжает на поезде с печатью и начинает искать работяг для работы.
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§ Серый волк
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
Серый волк


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Сообщений: 10980
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таланты! Исключительные таланты в Рудном!
Так обстряпать дельце с специально найденным подрядчиком, чтоб и жителей противных не хотящих околёсиваться кинуть и десять лимончиков потерянных на проколе с колесом прямо к новому году отжать!

Все прекрасно знают как выигрываются эти тендеры нужными людьми.

:lol:
Это вам не грызущие по ночам пеньки деревьев мелкие костанайские жулики!
Это птицы большого колеса бюджетных талантов!

Там просто обязана быть норка в дебрях бюджетных колыханий, и дырка этими деньгами попользоваться.

С Новым годом вас, рудничане!
С новыми нандеждами!
:lol:
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§ Vit
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
Vit


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Сообщений: 8726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По началу думал серый нормальный тип. Че нибудь по делу скажет. Ну незнаю, может типа у нас в Дубне есть бесплатно общага для студентов из Казахстана. Или что то в этом роде. Зачем нам говорить о корупционера наших когда ваши корупционеры сидят на золотых унитазах. Непонятно.
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§ Серый волк
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10980
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Вообще рудничане везучие люди! Другие, чтоб посмотреть где снимали Приключения буратинов и страну дураков берут билеты на самолёт.

А им бесплатно уже второй раз в год такие шикарнейшие декорации этого самого золотого места!



Нуно бы в бронзе эти скульптур-мульптур отлить. На память об акимате и достижениях 2020!

И Нурлыботов с подтявкивателями добавить :lol:
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§ drakon
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18187
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
По началу думал серый нормальный тип.


Виталик, а что с Серым, не так?... :lol: :oops: :-o

[Исправлено: drakon, 31.12.2019 - 17:30]
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