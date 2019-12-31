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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2384
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//когда поймают мешок они и не знают че с ней делать.//



Потушить с сметаной и овощами) уу вкуснятина)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1862
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на зелёный но к "проверенной" кореянке

----Все равно интересно.Может когда и в *Березке* попробуете.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хе их сазана вкусно делаю только Я. А вы как хотите. Можите жарить, сушить мешками. Могу рецепт продать.)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6702
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тогда - Сайлау...

Ответ правильный.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6702
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
хе хочу из щуки)

Там костей же море.
Никогда щуку не любил.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6702
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Рано, ещё. Тебе не кажется?


Дети со внуками первый заход,
Гусь. Поэтому в 20.00.
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§ лимон
Флуд и оффтопик (часть 4)
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1193
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.12.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с наступающим всех! :-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4182
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
с наступающим всех!

Новым Годом крысы! :lol: :lol: :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6702
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и бесплатный зоопарк с цирком заработал. Весело. Клоуны на арене!
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* electro
Флуд и оффтопик (часть 4)
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 31.12.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С новым годом!
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Ответить Новый топик
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