abaika95 Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2381

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:38 Цитата-//Кто то же там мусор подметает, ну вписали бы заодно.//







Нельзя несколько операций в один госзакуп вписать) это кстати большая проблема) может случится что в Шымкенте к новому году будет работать фирма из Петропавловска и наоборот)