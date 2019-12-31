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≡ Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрядчик, который занимался возведением ледового городка в Рудном, не выполнил работы в полном объеме. Теперь его ждёт судебное разбирательство, а недоделанный городок уже осваивают дети. Сам предприниматель с обвинениями акимата не согласен.
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§ сайлау курманов
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3368
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.12.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За десять лямов тут можно такое наворотить,
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§ alex_60
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6698
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще какой то идиотизм.
Горку в Рудном строит человек из Караганды.
Местные не в силах, высокие технологии.
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§ electro
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 31.12.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рубим, рубим бабло
:lol: :lol:
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* abaika95
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Горку в Рудном строит человек из Караганды//



Ахиллесова пята наших госзакупок) выигрывает тот кто меньше цену даёт) но все мы знаем что меньше цена,хуже качество) в этом и проблема...
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§ alex_60
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6698
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что жкх города не может построить
Без тендеров?
Кто то же там мусор подметает, ну вписали бы заодно.

[Исправлено: alex_60, 31.12.2019 - 15:32]
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* abaika95
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кто то же там мусор подметает, ну вписали бы заодно.//



Нельзя несколько операций в один госзакуп вписать) это кстати большая проблема) может случится что в Шымкенте к новому году будет работать фирма из Петропавловска и наоборот)
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* olegggon
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1054
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 31.12.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скульптуры классные - артхаус, понятные только автору🤪
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* abaika95
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//артхаус, понятные только автору🤪//




Современное искусство Гугенхайма никто не отменял)) в Европе любят)
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