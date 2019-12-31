таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #7308





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1439

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:09 Цитата: Vit:

Как так?)



Поздравляю тебя, Вит, с этим замечательным праздником! Я думала, что ты обиделся, коль однажды не ответил на моё приветствие (а ведь был на сайте, видел)

В списке друзей только официально признавшие меня другом форумчане(в профиле)

Ты ж мне дружбу не предлагал! Противный! Как так?)Поздравляю тебя, Вит,с этим замечательным праздником! Я думала, что ты обиделся, коль однажды не ответил на моё приветствие (а ведь был на сайте, видел)В списке друзей только официально признавшие меня другом форумчане(в профиле)Ты ж мне дружбу не предлагал! Противный!