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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6698
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Облегчаю ответ по загадке.
Этот человек живёт в городе Р.
И это из его личных воспоминаний.
Лет пять назад. Примерно.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1857
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Надо ещё в гараж сходить,

Одевайтесь теплее , говорят , холодновато у вас.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1439
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.12.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Как так?)

Поздравляю тебя, Вит, :-) с этим замечательным праздником! Я думала, что ты обиделся, коль однажды не ответил на моё приветствие (а ведь был на сайте, видел)
В списке друзей только официально признавшие меня другом форумчане(в профиле)
Ты ж мне дружбу не предлагал! Противный! :-P
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8723
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
У нас снег. А у вас?)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1857
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ты ж мне дружбу не предлагал!

Ещё дней семь назад я набивался в друзья.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1857
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А у вас?

+1+3, пасмурно .Дождик обещают.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18184
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кто это был?

Наверное, Марик... :lol: :oops: :oops:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1439
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
alex_60: Надо ещё в гараж сходить,

Одевайтесь теплее , говорят , холодновато у вас.




Гога!Приветствую Вас и поздравляю!
Неожиданная забота об Алексе
:-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1439
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.12.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ещё дней семь назад я набивался в друзья.



Ой! Я только счас заглянула в профиль!Извини! Рада стать тебе другом! :-) :-) :-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1857
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6698
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное, Марик..

Ответ неверен.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4574
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с наступающим Новым Годом!
Здоровья,благополучия и позитива.
Берегите печень не хомячте и за воротник поменьше :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с наступающим новым 10-летием) где в городе вкусное хе из щуки можно взять?) На зеленом брал.......без комментариев
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8723
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс. Это че получается? Когда ты будешь фужеры на столе раскладывать, я в это время буду под ёлкой спать) тогда давай поздравляй заранее))

[Исправлено: Vit, 31.12.2019 - 14:30]

[Исправлено: Vit, 31.12.2019 - 14:31]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс ты где календарь с героями взял?)
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Ответить Новый топик
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