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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот правильный рецепт встречи НГ.
// ограничиться одним-двумя бокалами сухого белого вина на Новый год и разнообразить праздник активным досугом, который поможет снизить пагубное воздействие спиртного на организм.//
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4181
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.12.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вот правильный рецепт встречи НГ.

Миссия не выполнима! :-o ;-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8717
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Как выжить на новый год? Незнаю. Родителей надо, Обезательно зайти поздравить и выпить. Я им подарок купил. Осетра. Мама будет рада, ей нравится рыба. Потом пойти детей поздравить. Фейерверк запустить, порадовать, конверт подарить не пустой. Потом к друзьям. Капец, прости меня моя печень.) :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, этот праздник серьёзное испытание для организма.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталось то часов шесть уже.
Всего ничего.
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