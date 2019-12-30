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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60----Уважаемый , знаю краснокордонцев как воспитанных и вежливых людей . Вы явно не оттуда . И не из тех .
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снежок идёт.
Скоро Новый год.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:13
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:23
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:35
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:36
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.19 - 20:04
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.19 - 21:34
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4181
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.12.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

https://poster3.radikal.ru/1912/5b/4163233e8048.jpg

[Исправлено: elektron, 30.12.2019 - 19:23]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.12.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С наступающим Новым годом, успехов в работе и счастья в личной жизни. Ура!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ходил в большой магазин за новогодними батонами, батоны есть, людей мало,
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное все ещё работают.
Я нет, хватит в этом году
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буду Карнавальную ночь фоном смотреть.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на улице то холодно с утра.
К вечеру потеплеть должно.
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