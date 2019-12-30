Vit Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8716

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:26 Ксены китайские стали потихоньку уходить. Частично до людей стало доходить что ставя барахло китаезное машина не стала накрученоварочена. К тому же они сгарают за месяц два и менять их постояно, это утопия. А так. Да. Слепят. И причём без разницы куда их прикурят шурапами, хоть на лоб.