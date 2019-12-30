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§ NG.kz
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37657
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За пьяное вождение казахстанцам может грозить до 10 лет лишения свободы и пожизненное лишение водительских прав. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.
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§ Я
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 31.12.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Ни разу не видел слепящих

А что видите ? И место расположения не влияет на направление луча
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§ Vit
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8716
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ксены китайские стали потихоньку уходить. Частично до людей стало доходить что ставя барахло китаезное машина не стала накрученоварочена. К тому же они сгарают за месяц два и менять их постояно, это утопия. А так. Да. Слепят. И причём без разницы куда их прикурят шурапами, хоть на лоб.
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