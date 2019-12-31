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§ NG.kz
Нарушений временных интервалов при взлете самолетов не было - «Казаэронавигация» о крушении Fokker-100
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37657
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом заявили в РГП «Казаэронавигация», комментируя ранее озвученное авиакомпанией «Bek Air» предположение, что причиной крушения самолета «Fokker-100» мог стать «спутный след», передает МИА «Казинформ».
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§ dandiv
Re: Нарушений временных интервалов при взлете самолетов не было...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 31.12.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
минимальный временный интервал при взлете с одной ВПП для средних воздушных судов составляет 1 минуту.

Значит я верную информацию нашел в интернете и писал в комментариях Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
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