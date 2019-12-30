Цитата: Категории воздушных судов по влиянию турбулентности спутного следа распределяются по максимальным сертифицированным взлётным массам: - тяжёлый (H) – все типы ВС массой 136000 кг или больше; - средний (M) – все типы ВС массой менее 136000 кг но более 7000 кг; - лёгкий (L) – все типы ВС массой 7000 кг и менее.

Цитата: Орган ОВД обеспечивает минимальный временной интервал между взлетом и посадкой воздушных судов: а) при полетах с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, не менее 45 секунд; б) при взлете с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, устанавливаются: для легких воздушных судов за средними и тяжелыми воздушными судами - не менее трех минут; для тяжелых и средних воздушных судов, следующих за тяжелыми воздушными судами, - не менее двух минут; во всех остальных случаях - не менее одной минуты. При взлете легких или средних воздушных судов со средней части ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, за тяжелыми воздушными судами, взлетающими от ее начала, минимальный временной интервал устанавливается 3 минуты.

Fokker 100 взлетная масса 44 тонны, получается и Airbus и Fokker относятся к средним, значит на сколько я понимаю нужен интервал во всех остальных случаях - не менее одной минуты.? Или я чего не понимаю?



[Исправлено: dandiv, 30.12.2019 - 15:23]