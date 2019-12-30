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§ NG.kz
Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37657
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель летной службы Bek Air Эрик Сапаров озвучил итоги внутреннего расследования крушения самолета этой авиакомпании Fokker 100 27 декабря в Алматы. Выяснилось, что перед этим взлетал Airbus 321.
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§ abaika95
Re: Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.12.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что в итоге диспетчер виноват?
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§ dandiv
Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.12.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Категории воздушных судов по влиянию турбулентности спутного следа распределяются по максимальным сертифицированным взлётным массам: - тяжёлый (H) – все типы ВС массой 136000 кг или больше; - средний (M) – все типы ВС массой менее 136000 кг но более 7000 кг; - лёгкий (L) – все типы ВС массой 7000 кг и менее.

Цитата:
Орган ОВД обеспечивает минимальный временной интервал между взлетом и посадкой воздушных судов: а) при полетах с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, не менее 45 секунд; б) при взлете с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, устанавливаются: для легких воздушных судов за средними и тяжелыми воздушными судами - не менее трех минут; для тяжелых и средних воздушных судов, следующих за тяжелыми воздушными судами, - не менее двух минут; во всех остальных случаях - не менее одной минуты. При взлете легких или средних воздушных судов со средней части ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, за тяжелыми воздушными судами, взлетающими от ее начала, минимальный временной интервал устанавливается 3 минуты.

Fokker 100 взлетная масса 44 тонны, получается и Airbus и Fokker относятся к средним, значит на сколько я понимаю нужен интервал во всех остальных случаях - не менее одной минуты.? Или я чего не понимаю?

[Исправлено: dandiv, 30.12.2019 - 15:23]
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§ ACROS
Re: Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.12.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Дубае и в Дюссельдорфе интенсивность взлетов и посадки несоизмеримо с Алматынским аэропортом. Очевидно так надо ставить вопрос: или честное, принципиальное расследование или увод от ответственности определённых "товарищей".
Всё зависит от Токаева.
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§ dandiv
Re: Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего...
dandiv


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Сообщений: 840
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.12.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В Дубае и в Дюссельдорфе интенсивность взлетов и посадки несоизмеримо с Алматынским аэропортом. Очевидно так надо ставить вопрос: или честное, принципиальное расследование или увод от ответственности определённых "товарищей".

Может там ветер сильнее и спутный след быстрей исчезает? Нужно ждать результатов официального расследования... В этой статье то озвучены результаты внутреннего расследования летной службы Bek Air, которые могут сильно отличаться от официальных.
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§ ACROS
Re: Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.12.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно и подождать, но зная казахскую реальность и родоплеменной клановый бизнес - всё останется на своих местах. Если только равноудалённый от бизнес-структур Токаев не проявить ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ. И лишь бы не появился свой В.Калоев.
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§ Lex
Re: Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 31.12.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем- Рафик ни в чем не виноват, всё ясно. Теперь сам пусть летает на своих кукурузниках и порхает крыльями по спутной струе вместе с теми, кто эти усосанные и списанные кукурузники допустили до полётов.
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