Цитата: Rexyn:

Товарищи форумчане, не отклоняйтесь от темы топика, а то будем удалять и лишать ПП

На правах давно лишенного Пп или пП хотелось бы спросить пользователей что они смотрят под бой курантов, или кого?

Ну с нырлыкунами номерковыми всё предельно понятно, дежурный абайка будет смотреть в форум не написал ли кто чего.

А вот обычные пользователи?



Насколько я знаю, спрашивал, раньше очень много встречали НГ два раза по местному времени с почти неизменным Наном и по Москве с неизменным Пу.

Знаете ли чудеса медицины. Не меняются.

Что делать всем вошло в привычку, у обычного человека даже вариантов не было.

Пробка шампанского под заставку, шипящие бокалы под начало пафосного вещания в ящике и Конеччччно Под бой курантов дружное Ура с Новым годом!



Но вот приличному человеку что делать было, если встречали не дружной группой в штормовой палатке на высоте за 5тыс метров, а в комнате с телевизором?





В общем если хотите - делитесь историями.

Даже если у телевизора, будет интересно.





Не знаю кто что записал из путина,назарбаева,зеленско,лукашенко в поздравления.



Знаю Шнур своё поздравление записал!







Новый год случится скоро!

В новом, как и в том году,

Путин и Филипп Киркоров

Настроение создадут.

Нестареющие лица -

Достижение науки.

С ними будут веселиться

В Новый год и наши внуки.



