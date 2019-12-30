Я Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 151

Регистрация: 02.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:14 Вы хотя бы можете выбрать и легко добраться до Костанайских больниц. Нас же , сельских , как бычков привязали к ЦРБ .

А что от неё толку ?

Вот примеры только декабря.

Нужно вылечить зуб ребенку. Записываемся на прием в 12 часов, приезжаем /30 км / и узнаем , что с 10 часов у них сломана бормашина.

Спустя некоторое время у другого внука возникла необходимость УЗИ мочевого. Записались , приехали , узнали , что такое УЗИ делают только взрослым. Получили номер телефона на платное обследование в городе.

Отсюда вопрос : куда, на что идут и дальше будут идти наши отчисления