Цитата: ACROS:

На трассе

3 из 10 водителей едут со слепящими противотуманками

Цитата: ACROS:

деревнях можно и без фар, и не пристёгнутым , десять человек в салоне, и иногда и под мухой (время согымов)

Трудяги не имеют лишних денег и потому стараются не выезжать, как только на сотовый в группе приходит "атас"