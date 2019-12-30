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§ NG.kz
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За пьяное вождение казахстанцам может грозить до 10 лет лишения свободы и пожизненное лишение водительских прав. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.
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§ alex_60
Re: Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6675
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Машин слишком много в городе.
Надо как то ограничить.
Права с тридцати лет например выдавать.
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§ Revizorro
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
Revizorro


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 30.09.19
Отправлено: 30.12.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Права с тридцати лет например выдавать.

А может лучше сделать до 65лет и не более.
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§ alex_60
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6675
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Revizorro:
до 65лет и не более

Тоже вариант. Нормальный.
С 30 до 65.
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§ Я
Re: Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 30.12.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Revizorro:
до 65лет

И к стенке ? Неча пенсионный и ФМС разорять ?
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§ Я
Re: Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 30.12.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто -то в курсе , что это экипажи с трассы в поселки подались , если там участковый един во всех лицах ?
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§ drakon
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18183
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Нормальный. С 30 до 65.

А я думаю, нормально будет с
40 до 59 лет... :lol: :-o
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§ сайлау курманов
Re: Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.12.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажоров всех посадят, быть может такса вырастит у сотрудников дорожной полиции
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§ alex_60
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6675
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
40 до 59 лет...

Да, или так.
У меня права до 2028.
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§ Гога
Re: Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У меня права до 2028
----Нет у вас прав - есть только водительское удостоверение
:lol: :lol:
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§ ACROS
Re: Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.12.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На трассе водители более-менее дисциплинированные, ПДД соблюдают, а в деревнях можно и без фар, и не пристёгнутым , десять человек в салоне, и иногда и под мухой (время согымов) , вот они и заезжают для пополнения бюджета. Мажорики всегда откупятся, хоть пожизненную за нарушение ПДД введут. Усеновщина - была, есть и будет вечно, потому что власть поделена между родами и кланами. Правила ПДД и законы - это для простого охлоса.
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