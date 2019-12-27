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§ NG.kz
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот коммунальный порыв произошел сегодня в полдень в районе 4 школы. И за год уже четвертый случай в нашем дворе.
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§ директор пляжа
Re: Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.12.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ремонтировать нынче выгодно. сделать тонкие швы чтоб копать каждую декаду, мошенники, сажать за такое надо уже. почему никто не контролирует?
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§ maxsaf
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4674
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
почему никто не контролирует?

Ну открыли же новый антикор центр. Туда надо теперь жаловаться насчет ржавых труб :lol:
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§ Rexyn
Re: Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 181
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 27.12.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", 26 декабря 2019 года в 15:00 часов авария на сетях водопровода была устранена и произвели полную подачу холодной воды. Дополнительно сообщаем, что замена водопроводных сетей запланированы на 2-3 квартал 2020 года. Трубопровод данного участка эксплуатируется с 1970 года, в этой связи произошли неоднократные течи в водопроводном колодце.
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§ Серый волк
Re: Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
Серый волк


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Сообщений: 10978
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.12.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое вопиющее безобразие под итоги Нурнового года!
И это НЕОДНОКРАТНО после 30 лет безостановочного прогресса и процветания!
Цитата:
Rexyn:
Дополнительно сообщаем, что замена водопроводных сетей запланированы на 2-3 квартал 2020 года. Трубопровод данного участка эксплуатируется с 1970 года, в этой связи произошли неоднократные течи в водопроводном колодце.

Как же так? Хде достижения?
:lol:
Неправильно газета пишет!
Нуно все версии приводить, сразу не меньше трёх как по козырному самолёту на котором ещё голландские хиппи летали на концерт группы ABBA :lol:

Подозреваю, что это не просто так!
:-)
Это наверняка коварные иностранные спецслужбы прочитали про достижения фабрики Меньшевичка по пошиву одной куртки за бюджет всей лёгкой промышленности страны!
Такая дорогая инновационная куртка, которую носит один директор!
:lol:
Сразу видно проклятые шпиёны решили выкрасть куртку путём подкопа и наняли для этого самых козырных Палестинских специалистов по тоннелям!
:lol:
Эти специалисты расставляя сети по пути неуловимого дирехтера швейной фабрики, на радостях полного отсутствия израильских пограничников в окрестностях, прорыли 20 километров подземных тоннелей, после чего совершенно случайно наткнулись на секретный водопровод не обозначенный на картах!
:lol:
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