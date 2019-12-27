Какое вопиющее безобразие под итоги Нурнового года!

И это НЕОДНОКРАТНО после 30 лет безостановочного прогресса и процветания!

Цитата: Rexyn:

Дополнительно сообщаем, что замена водопроводных сетей запланированы на 2-3 квартал 2020 года. Трубопровод данного участка эксплуатируется с 1970 года, в этой связи произошли неоднократные течи в водопроводном колодце.

Как же так? Хде достижения?



Неправильно газета пишет!

Нуно все версии приводить, сразу не меньше трёх как по козырному самолёту на котором ещё голландские хиппи летали на концерт группы ABBA



Подозреваю, что это не просто так!



Это наверняка коварные иностранные спецслужбы прочитали про достижения фабрики Меньшевичка по пошиву одной куртки за бюджет всей лёгкой промышленности страны!

Такая дорогая инновационная куртка, которую носит один директор!



Сразу видно проклятые шпиёны решили выкрасть куртку путём подкопа и наняли для этого самых козырных Палестинских специалистов по тоннелям!



Эти специалисты расставляя сети по пути неуловимого дирехтера швейной фабрики, на радостях полного отсутствия израильских пограничников в окрестностях, прорыли 20 километров подземных тоннелей, после чего совершенно случайно наткнулись на секретный водопровод не обозначенный на картах!

