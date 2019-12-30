





(Полноправные пользователи) Сообщений: 74

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 22:23 На трассе водители более-менее дисциплинированные, ПДД соблюдают, а в деревнях можно и без фар, и не пристёгнутым , десять человек в салоне, и иногда и под мухой (время согымов) , вот они и заезжают для пополнения бюджета. Мажорики всегда откупятся, хоть пожизненную за нарушение ПДД введут. Усеновщина - была, есть и будет вечно, потому что власть поделена между родами и кланами. Правила ПДД и законы - это для простого охлоса.