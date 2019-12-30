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≡ Особенности нового подхода к выплате АСП с 1 января 2020 года разъяснили в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Особенности нового подхода к выплате АСП с 1 января 2020 года разъяснили в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брифинг по вопросам, связанным с новыми подходами в выплате адресной социальной помощи, провели сегодня, 30 декабря, заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ и представители социальных служб.
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§ ACROS
Re: Особенности нового подхода к выплате АСП с 1 января 2020...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.12.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно , надо помогать малообеспеченным и многодетным, но кажеться с этими АСП и соц.пакетами, правительство под натиском "митинговщины", переборщило: в стране вместо СРЕДНЕГО класса формируется класс ИЖДИВЕНЦОВ и ХАЛЯВЩИКОВ. Лет через 15-20 работать будет НЕКОМУ, особенно среди специалистов среднего звена и рабочих специальностей.
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