ACROS Re: Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 73

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:39 Интересно, получается: я платил, плачу и дальше буду платить( за себя и за своих рабочих) отчисления в фонд ОСМС, но если к примеру у меня внезапно заболел зуб, то я НЕ ИМЕЮ ПРАВО пролечить его БЕСПЛАТНО, только из-за того что я НЕ ВХОЖУ в вышеназванные госпожой Айтмухамбетовой социальные группы, но они МОГУТ пролечиться МОИМИ деньгами. Странно как то это.

Повышение тарифов на медуслуги: - это для врачей повышение зарплаты или расценки за приём для пациентов ?.