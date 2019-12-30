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§ NG.kz
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- С 1 января 2020 года мы работаем в новом формате, - подытожил Архимед Мухамбетов. - Поэтому нужно быстрее устанавливать терминалы, обеспечить бесперебойную работу по поступлению средств в фонд, чтоб завтра мы не оголили тылы.
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§ alex_60
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6673
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок статьи в корне не правильный.
Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех.
А это асп уже везде где только не можно,
И деньгами, и продуктами, и зубы им бесплатно. Перебор.

[Исправлено: alex_60, 30.12.2019 - 15:49]
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§ Victor Yang
Re: Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12313
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.12.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех.

Верно. А то я уже обрадовался, что хотя бы часть расходов можно страховкой покрыть. Ан нет.
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§ ACROS
Re: Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.12.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, получается: я платил, плачу и дальше буду платить( за себя и за своих рабочих) отчисления в фонд ОСМС, но если к примеру у меня внезапно заболел зуб, то я НЕ ИМЕЮ ПРАВО пролечить его БЕСПЛАТНО, только из-за того что я НЕ ВХОЖУ в вышеназванные госпожой Айтмухамбетовой социальные группы, но они МОГУТ пролечиться МОИМИ деньгами. Странно как то это.
Повышение тарифов на медуслуги: - это для врачей повышение зарплаты или расценки за приём для пациентов ?.
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§ alex_60
Re: Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6673
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
но они МОГУТ пролечиться МОИМИ деньгами. Странно как то это.


Разум тут точно отсутствует.
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